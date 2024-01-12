Спорт

Псковский биатлонист завоевал два «золота» в Смоленской области

Спортсмены из Псковской области стали победителями и призерами межрегиональных соревнований по биатлону, которые проходили на биатлоном комплексе «Чайка» в Смоленской области с 10 по 13 января. Об этом сообщается в группе «Псковский биатлон» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Псковский биатлон» / «ВКонтакте»

Спортсмены соревновались в двух дисциплинах - спринт и масстарт. Псковские спортсмены показали хорошие результаты. Золотой дубль в двух дисциплинах завоевал Глеб Макеев, в спринте среди девушек Анастасия Делюкина показала второй результат, в масстарте второе место заняла Олеся Губарева.

Все спортсмены в первый день на лыжной гонке выполнили норматив первого разряда.

Ранее сообщалось, что открытое первенство Островского района по лыжным гонкам, второй этап Кубка Псковской области состоялось на базе «Юность» в Островском районе 13 января.