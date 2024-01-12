Спорт

Второй этап Кубка Псковской области по лыжным гонкам состоялся на базе «Юность»

Открытое первенство Островского района по лыжным гонкам, второй этап Кубка Псковской области состоялось на базе «Юность» в Островском районе 13 января. Об этом сообщается в группе «Псковский биатлон» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Псковский биатлон» / «ВКонтакте»

Спортсмены из Пскова приняли участие в соревнованиях. В своих возрастных группах победителями стали Дмитрий Виноградов и Ульяна Копаева.

Среди призеров соревнований - Анастасия Делюкина, Вадим Пыхтит, Георгий Пыхтин, Дамир Гельярди, Елизавета Петрова.

Все результаты открытого первенства Островского района по лыжным гонкам можно узнать здесь.

Напомним, первый этап Кубка Псковской области по лыжным гонкам прошел в Невеле 6 января.