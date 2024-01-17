Как привести себя в форму после новогодних праздников, расскажет псковский фитнес-тренер

Клуб «СуперФитнес» в Пскове запускает новую программу преображения после новогодних праздников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе.
Фото: «СуперФитнес»
«Медвежата, выходим из зимней спячки и новогоднего застолья? Специально для тех, кто недоволен своим отражением в зеркале, кто твёрдо решил изменить свою жизнь и давно мечтает из XL перебраться в М, 22 января стартует программа охудительного преображения с гарантией результата», - рассказали в клубе.
В программе могут принять участие десять девушек. Информацию можно узнать по телефону: 56 60 80.