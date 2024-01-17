Спорт

Псковичи стали призерами турнира по волейболу «Старый Новый год - 2023»

Псковичи успешно выступили на традиционном турнире по волейболу «Старый Новый год - 2023», соревнования состоялись 12-14 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Пскова.

Фото здесь и далее: администрация Пскова

В соревнованиях приняли участие команды из Санкт-Петербурга, Мурманской, Тверской и Псковской областей, Республики Карелия – всего около 150 спортсменов.

Итоги в возрастной категории 2010-2011 годов рождения:

1 место - спортивная школа «Бригантина-2011», Псков,

2 место - спортивная школа «Бригантина-2010», Псков,

3 место - Невская школа №1, Санкт-Петербург.

По итогам турнира в возрастной категории 2008-2009 годов рождения победителями и призерами стали:

1 место - Петрозаводск, Республика Карелия,

2 место - Невская школа №1, Санкт-Петербург,

3 место - спортивная школа «Бригантина-2008», Псков.

Псковских ребят тренируют преподаватели Сергей Иванов и Александр Гаврилов.