Псковичи стали призерами турнира по волейболу «Старый Новый год - 2023»

Псковичи успешно выступили на традиционном турнире по волейболу «Старый Новый год - 2023», соревнования состоялись 12-14 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Пскова.
Фото здесь и далее: администрация Пскова
В соревнованиях приняли участие команды из Санкт-Петербурга, Мурманской, Тверской и Псковской областей, Республики Карелия – всего около 150 спортсменов.
Итоги в возрастной категории 2010-2011 годов рождения:
По итогам турнира в возрастной категории 2008-2009 годов рождения победителями и призерами стали:
Псковских ребят тренируют преподаватели Сергей Иванов и Александр Гаврилов.