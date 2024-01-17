Спорт

Четвертый этап Кубка ветеранов Пскова по лыжным гонкам состоится 21 января

Четвертый этап открытого Кубка ветеранов города Пскова по лыжным гонкам состоится в воскресенье, 21 января, на горе Соколиха в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в обществе ветеранов лыжного спорта города Пскова.

Фото Александра Лебедева / Общество ветеранов лыжного спорта города Пскова

Построение и регистрация заканчивается в 11.00, по окончании запланирован парный старт свободным ходом на 10 км.

Напомним, третий этап Кубка Псковской области по лыжным гонкам состоится на верхней трассе в Мальской долине в Печорском районе 20 января (суббота).

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Массовая гонка «Лыжня России» пройдет на базе «Юность» в Островском районе 10 февраля.