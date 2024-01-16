Спорт

Третий этап Кубка области по лыжным гонкам пройдет в Мальской долине

Третий этап Кубка Псковской области по лыжным гонкам состоится на верхней трассе в Мальской долине в Печорском районе 20 января (суббота). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото: Федерация лыжных гонок Псковской области

В мероприятии примут участие жители Псковской области. Ожидается участие порядка 150 спортсменов.

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Напомним, первый этап Кубка Псковской области по лыжным гонкам прошел в Невеле 6 января.

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Открытое первенство Островского района по лыжным гонкам, второй этап Кубка Псковской области состоялись на базе «Юность» в Островском районе 13 января.