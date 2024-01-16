Третий этап Кубка области по лыжным гонкам пройдет в Мальской долине

Третий этап Кубка Псковской области по лыжным гонкам состоится на верхней трассе в Мальской долине в Печорском районе 20 января (суббота). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
Фото: Федерация лыжных гонок Псковской области
В мероприятии примут участие жители Псковской области. Ожидается участие порядка 150 спортсменов.
Напомним, первый этап Кубка Псковской области по лыжным гонкам прошел в Невеле 6 января.
Открытое первенство Островского района по лыжным гонкам, второй этап Кубка Псковской области состоялись на базе «Юность» в Островском районе 13 января.