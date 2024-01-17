Спорт

Первенство области в дисциплине «гребля-индор» пройдет в Пскове

Первенство Псковской области по гребному спорту в дисциплине «гребля-индор» пройдет в Пскове 20 и 21 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Пскова.

Фото здесь и далее: администрация Пскова

В соревнованиях примут участие спортсмены в пяти возрастных группах на дистанциях в 500, 1000, 1500 и 2000 метров.

Победителей и призеров турнира наградят грамотами и медалями.

Соревнования состоятся на базе спортивной школы олимпийского резерва «Ника» в целях отбора спортсменов для участия в первенстве России по гребле-индор в Калуге.