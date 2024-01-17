Спорт

Эстафета на коньках пройдет на катке в Финском парке Пскова

Спортивный праздник «Веселые коньки» состоится в Пскове 23 января. Об этом сообщается в группе стадиона «Машиностроитель» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: стадион «Машиностроитель»

Мероприятие пройдёт на катке в Финском парке в 16:00. Участие примут спортивные школы города Пскова, в составы команд войдут юные спортсмены, их родители и тренеры.

«Команды посоревнуются в веселых эстафетах на коньках. Если вы готовы собрать свою команду и поучаствовать в нашем празднике, можете обращаться по телефону: 8 900 996 00 95 (допускаются команды в составе 5-6 человек, дети и родители)» - добавили организаторы.