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Спорт

Эстафета на коньках пройдет на катке в Финском парке Пскова

18.01.2024 15:23|ПсковКомментариев: 0

Спортивный праздник «Веселые коньки» состоится в Пскове 23 января. Об этом сообщается в группе стадиона «Машиностроитель» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: стадион «Машиностроитель»

Мероприятие пройдёт на катке в Финском парке в 16:00. Участие примут спортивные школы города Пскова, в составы команд войдут юные спортсмены, их родители и тренеры.

«Команды посоревнуются в веселых эстафетах на коньках. Если вы готовы собрать свою команду и поучаствовать в нашем празднике, можете обращаться по телефону: 8 900 996 00 95 (допускаются команды в составе 5-6 человек, дети и родители)» - добавили организаторы.

Теги: #каток #Финский парк
Источник: Псковская Лента Новостей
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