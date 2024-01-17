Спорт

Женская команда Псковской области одержала победу в чемпионате России по стрельбе из блочного лука

Женская команда Псковской области одержала победу в чемпионате России по стрельбе из блочного лука, который проходил в Орле. Об этом глава города Великие Луки Николай Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

«Наш регион прославили три спортсменки из Великих Лук: Ника Снеткова, Милана Мурзина и Александра Савенкова. Тренирует девушек заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, заслуженный тренер Российской Федерации по стрельбе из лука, старший тренер Псковской области по стрельбе из лука Виталий Андреев. Поздравляю спортсменов и их тренера!» – написал Николай Козловский.

В финале чемпионата команда Псковская область сошлась с командой республики Саха (Якутия) и в итоге великолукские спортсменки одержали победу с хорошим запасом в итоговых баллах.

Кроме того, Ника Снеткова завоевала бронзу в личном зачете. Тренер сборной Псковской области по стрельбе из лука Виталий Андреев отметил, что остался доволен выступлением команды. Все три спортсменки занимаются стрельбой из лука уже порядка 10 лет.