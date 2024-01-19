Спорт

Опубликована видеозапись тренировки с чемпионом Европы по самбо в Пскове

Опубликована видеозапись тренировки по самбо, которую провел в Пскове 18 января региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Zа самбо», председатель региональной федерации дзюдо, чемпион Европы, руководитель клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» Владимир Владимиров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Мероприятие состоялось в Штабе общественной поддержки Псковской области. Владимир Владимиров встретился со спортсменами, которые занимаются различными видами борьбы.

Напомним, партийный проект «Zа самбо» уже два года успешно реализуется в Псковской области. На федеральном уровне его поддерживает секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Поддержка спорта и популяризация здорового образа жизни является одним из ключевых направлений Народной программы партии. Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения. Их реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 млн россиян по всей стране. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было заполнить в социальных учреждениях и на встречах с кандидатами.