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Псковский футболист, тренер и судья Валерий Шашнин отмечает день рождения

Псковский футболист, тренер, судья-информатор Валерий Шашнин сегодня, 23 января, отмечает свой 85-й день рождения. Мы решили поговорить с именинником и выяснить, как он пришел в этот вид спорта, какие моменты в карьере считает наиболее яркими, занимается ли он спортом сейчас и каковы, по его мнению, перспективы псковского футбола.

Валерий Шашнин. Фото здесь и далее: «Псковский футбол» / «ВКонтакте»

Путь футболиста

- Валерий Георгиевич, в Пскове вы известны, прежде всего, как футболист, футбольный тренер, судья-информатор, поэтому и говорить мы будем, конечно, про футбол. Расскажите, в каком возрасте вы влюбились в этот вид спорта? Может, помните конкретный момент?

- Мое трудное послевоенное детство прошло на берегах Селигера, там же я приобщиться к занятиям футболом. Тогда никаких спортивных школ не было. Мой отец погиб в 1943 году в Ростовской области, и как бы открыл нам дорогу в Суворовское училище. Я в 1951 году поступил в Тверское суворовское военное училище, где получил хорошую физическую закалку, но футбола как такового там не было. Были другие виды спорта. Я там увлекся баскетболом, даже участвовал в спартакиадах суворовских училищ в этом виде спорта.

В 1957 году я вернулся на малую родину, в город Осташков на берегах Селигера, поступил в Осташковский механический техникум. И с 1958 по 1961 я выступал за местную команду Осташковского кожевенного завода в чемпионате области. Мне тогда было 19 лет.

Наиболее яркий сезон прошел, пожалуй, в 1960 году, мы в чемпионате тогда еще Калининской области заняли почетное 5-е место после таких фаворитов, как Тверь, Ржев, Вышний Волочёк. Это было престижно.

- То есть в футбол вы попали, скажем так, по стечению обстоятельств, потому что была команда в вашем техникуме?

- Мне нравился футбол, мы и в училище периодически сами стихийно занимались. Футбол мне нравился всегда.

- Вы проходили службу в рядах Советской Армии в городе Острове-3 с 1961 по 1964 год. В этот период был ли в вашей жизни футбол?

- Еще как, армейская команда «Звезда» (Остров) у нас называлась. В армии у нас подобрался хороший коллектив. На втором году службы к нам пришло хорошее пополнение, в том числе со стороны украинских футболистов. Был заинтересованный начальник части — генерал майор Павленко, насколько я помню его. И в этом году нам удалось совершить золотой дубль, то есть стать чемпионами области и обладателями Кубка области. Также мы заняли третье место в чемпионате Смоленской армии, участвовали в Кубке Севера как обладатели Кубка. Первую встречу провели в Пскове с командой «Энергия» (Новгород). Нам удалось выиграть 2:1, но уже в полуфинале мы отправились в Сланцы (Ленинградская область - ред.), к тому времени там был сильный коллектив, и мы уступили футболистам из Сланцев.

- В вашей футбольной карьере немало ярких моментов, один из них, конечно, международные матчи в городе Куопио (Финляндия) и игра с той же командой «Куопио Паллоссеура» в Пскове через год. Также вы — чемпион Псковской области в составе команд «Остров ДО» (Остров) и «Машиностроитель» (Псков). Какие матчи оставили самые яркие воспоминания?

- Конечно, запоминающийся матч, как вы сказали, это первый международный матч и второй международный матч, который уже проходил в Пскове.

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Карьера тренера

- Почему решили уйти в тренеры достаточно рано, после 30-ти?

- Почему я сравнительно в раннем возрасте перешел на тренерскую работу — дело в том, что в 1970 году у нас появилась команда мастеров, тогда еще класса «Б». Почему-то наше руководство пригласило молодых футболистов, а также тренеров из Алматы, которые сделали ставку на молодежь, хотя нашим игрокам было в пределах 30 лет. Насколько я помню, они привезли Володю Лихошерстных, Сашу Убыкина, Сашу Журавлева и других. И первый сезон у них сложился неудачно. Все же молодежи трудно было соперничать с сильными соперниками, они оказались на последнем месте в сезоне 1970 года.

Потом было принято решение перевести команду на «Машиностроитель», на завод «Псковмаш», пригласив предварительно несколько более сильных игроков. Там у них дела пошли получше, а я остался на заводе радиодеталей, где начал свою деятельность буквально с команд «Кожаного мяча» и «Золотой шайбы», а закончил ее взрослой командой «Электрон» и взрослой командой облсовета «Зенит». Более 23 лет я провел на крупнейшем в то время заводе радиодеталей. Меня выбирали, правда, и на должность председателя клуба, и на должность директора спортивной школы, но все же душа лежала к тренерской работе.

- Через вас прошло немало спортсменов. Кто из ваших подопечных сейчас продолжает спортивную карьеру? Вы поддерживаете с кем-то связь?

- Моя тренерская карьера началась в далеком 1967 или в 1968 году. У нас в городе тогда впервые открылась спортивная школа, и я там по совместительству вел группу старших юношей. В эту группу входили наши будущие участники команды класса «Б» и класса «А» Николай Николаев, Вячеслав Буданов, Валерий Старшов, Александр Токарев. Они все были у меня. И до сих пор кто-то из них продолжает заниматься, уже ветеранской группе, а кого-то, к сожалению, не стало.

Видео из архива, подготовлено к 80-летию Валерия Шашнина

- Вы тренировали не только футболистов, но и хоккеистов. В том числе в 70-х годах вы тренировали известного хоккеиста Сергея Фёдорова. Расскажите, как в вашу жизнь пришел хоккей?

- На заводе радиодеталей я провел большую спортивную жизнь, более 20 лет. В то время мне приходилось работать в летний период, соответственно, с футболом, в зимний период — с хоккеем. Я должен сказать, что в футбольном плане у нас были призовые места в чемпионате области. В областной спартакиаде нам даже с зенитовской командой удалось обыграть сильный состав спартаковцев, чему мы были очень рады.

А в 1985 или в 1986 году нам даже удалось выиграть чемпионат области по хоккею. Все это проходило на стадионе «Электрон», который, кстати, был открыт в 1970 году. В этом же году в нашем городе впервые появилась команда мастеров.

Яркие моменты псковского футбола

- В своей профессиональной деятельности вы опробовали роль футболиста, тренера, судьи-информатора. Кем понравилось работать больше всего?

- По-разному, везде нужно было проявлять свои лучшие качества. Собственно, на заводе радиодеталей я помимо тренерской работы освещал спортивную жизнь клуба по местному радио и в местной газете, проводил различные спортивные праздники на стадионе «Электрон». Затем, когда ушел из спортклуба «Электрон», был судьей-информатором, и мне это очень нравилось, на матчах наших лучших команд, которые принимали участие в чемпионате России как по классу, во второй лиге, так и в премьер-лиге.

К нам в то время часто приезжали команды мастеров на товарищеские матчи. Они ехали как бы проездом из Прибалтики, и на матч останавливались у нас. Вспоминается визит в наш город ветеранов столичного футбольного клуба «Спартака», где играл Галимзян Хусаинов и другие. Они совершили турне товарищеских матчей по нашей области, и я сопровождал эту команду. Были они, по моему, в Себеже, в Невеле, в Дно. Естественно, был товарищеский матч в Пскове. Как правило, ветераны добивались успеха против наших сравнительно молодых игроков.

- В Пскове проходили и «звездные» матчи, однажды на «Машиностроителе» играл певец Олег Газманов. Расскажите подробнее об этой игре?

- Это был матч «Помоги сердцу ребенка» на «Машиностроителе». Там выступали известные футболисты, политики, в том числе Газманов. Там был приезжий комментатор, я ему ассистировал. Матч где-то в 80-е годы проходил, очень большая аудитория собралась. Был вначале концерт, а потом состоялся футбольный матч, в котором даже принял участие Олег Газманов. После концерта он вышел на футбольное поле. Мы находились в подтрибунном помещении, откуда он выходил. Все наши ребята, ветераны псковского футбола, у него брали интервью, и он охотно на это соглашался.

- Это событие для Пскова. Большой интерес был?

- Да, это мероприятие вызвало огромный интерес. Инициатором встречи, по моему, был главный псковский хирург, который сам принимал участие в этой игре и организовал это мероприятие. Трибуны были заполнены до отказа, это было уже вечернее время, под прожекторами все это проходило, было красиво и интересно.

Спорт в 85

- Какую роль спорт играет в вашей жизни сейчас? Продолжаете ли делать зарядку?

- Я уже говорил, что в Суворовском училище и в рядах Советской армии я прошел хорошую спортивную закалку. К тому же наше поколение — разносторонние спортсмены, в частности я занимался не только футболом, но и баскетболом, и русским хоккеем, и легкой атлетикой, и лыжным спортом. Все это позволило мне поддерживать спортивную форму до сих пор. Пытаюсь по утрам, по самочувствию, конечно, делать пробежку и зарядку в районе Мирожского монастыря. Я думаю, это дает мне заряд бодрости, хорошего настроения до сих пор.

Псковский футбол

- Следите за псковским, российским, мировым футболом?

- На моем телевизоре в основном спортивный канал «Матч ТВ». Слежу за событиями, которые проходят вне нашего города. В летний период посещаю наш реконструированный стадион «Машиностроитель», где псковичи играют в третьей любительской лиге. Стараюсь не пропускать ни одного матча. Также посещаю игры Юношеской футбольной лиги. В прошлом году наши юные футболисты выступали в чемпионате Северо-Запада по трем возрастным группам и, нужно сказать, неплохо выступили. Даже, по-моему, команда младших ребят 2008 года рождения под руководством Сергея Степанова была третьим призером чемпионата Северо-Западного округа. Слежу. Именно оттуда, видимо, черпает свои ресурсы и наша основная команда, которая в феврале примет участие в турнире в Санкт-Петербурге на призы полпреда.

Также посещаю игры, наиболее интересные чемпионаты области. Не сказать, что наш уровень в области сильно высок, потому что все районы считают, что команды Пскова и Великих Лук не пройти, они как бы отдают пальму первенства заранее этим двум клубам.

- Вы с таким подходом районных команд не согласны?

- Конечно не согласен. Нужно, чтобы в районах футбол тоже развивался. Видимо, это зависит не только от тренеров команд, но и от руководства районов. Я всегда предлагал создать у нас в чемпионате команду первой группы и второй, где хотя бы было команд восемь. Но пока не получается, потому что районы не могут составить достойной конкуренции командам Пскова и Великих Лук.

- За какую команду болеете в премьер-лиге?

- Мне симпатизирует «Ростов». И не только из-за того, что там тренер — мой тезка, Валерий Георгиевич. Он тренер сборной команды. Не имея, в отличие от «Зенита», крупных игроков, он показывает достойную игру в чемпионате России.

- Напоследок, дайте напутствие нашим областным спортсменам, тренерам, к чему стремиться тем, кто хочет развиваться, заниматься футболом?

- Во-первых, я хочу всю футбольную и спортивную общественность поздравить с прошедшими праздниками. Ребятам — повышать свой спортивный уровень, приходить в спортивные школы, у нас их сейчас достаточно, серьезно относиться к тренировочному процессу, поднимать планку псковского футбола. Руководству и областной федерации — добиваться, чтобы в наш город все же пришла команда второй лиги. До встречи в новом сезоне!

Беседовала Ксения Иванова