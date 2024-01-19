Спорт

Показательная тренировка по рукопашному бою состоялась в Пскове

Показательная тренировка по рукопашному бою состоялась в Штабе общественной поддержки. Эффектные приёмы самообороны и способы защиты при нападении показали воспитанники основоположника рукопашного боя, старшего тренера спортивной школы «Мастер» Владимира Евдокимова, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Участников мероприятия поприветствовал чемпион Европы, региональный координатор партийного проекта «Zа самбо» Владимир Владимиров.

«Вы занимаетесь единоборствами - это одна из самых эффективных методик воспитания себя как личности. Вы должны понимать, что ваши знания - это оружие, которое у вас всегда с собой», - подчеркнул Владимир Владимиров.