Спорт

Начальника лаборатории псковского УФСИН наградили за спортивные достижения

За высокие спортивные достижения благодарностью губернатора Псковской области отмечена начальник психологической лаборатории СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области Татьяна Клименко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В торжественной церемонии приняли участие спортсмены и тренеры Псковской области самых разных видов спорта. Среди 117 наград за подписью губернатора области Михаила Ведерникова в номинации «За волю к победе» была и благодарность Татьяне Клименко.

Награждение провела временно исполняющий обязанности председателя регионального комитета по спорту Галина Овсова.

Капитан внутренней службы Татьяна Клименко – мастер спорта России по джиу-джитсу. Борьбой увлекается почти 9 лет, неоднократно становилась победителем турниров различного уровня, включая всероссийские. Уже в этом году Татьяна Клименко вошла в число призеров Кубка России по джиу-джитсу в разделе «неваза», который проходил в Рязани.

«Интересным фактом в биографии представительницы УФСИН является то, что она – мама четверых детей. По словам самой девушки, это придает ей сил и вдохновляет на новые победы, которые в свою очередь приносят не только гордость за саму себя, но и признание на столь высоком уровне. Подобную награду спортсменка уже получала по итогам 2020 года», - добавили в УФСИН.