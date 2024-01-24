Спорт

Главу Псковского облсовпрофа наградили за помощь в проведении спортивных мероприятий

От лица губернатора Псковской области Михаила Ведерникова председателя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова наградили благодарностью за оказание помощи в проведении спортивных мероприятий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

«Псковский областной совет профсоюзов традиционно выступает партнёром многих спортивных мероприятий региона. Мы заинтересованы в развитии спорта, так как во многих организациях, которые участвуют в спортивных соревнованиях, есть профсоюз. Спорт — это здоровый образ жизни, именно он дает необходимую пользу человеку, спорт объединяет, многие вопросы решаются на спортивных площадках, а не на площадях», - отметил Игорь Иванов.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников отметил наградами лучших спортсменов и тренеров региона, награждение состоялось в правительстве области.