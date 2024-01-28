Псковский танцевально-спортивный клуб «Триумф»: Новый год мы начали с новых побед

Как корабль назовете — так он и поплывет. Псковский танцевально-спортивный клуб «Триумф» полностью оправдал свое название. В этом году «Триумф» отмечает свое 25-летие. И «юбилейный» год начался для клуба успешно. Подробности Псковской Ленте Новостей рассказала тренер клуба Мария Михайлова.
ТСК «Триумф» - один из ведущих клубов по спортивно-бальным танцам в городе Псков. Он состоит во Всероссийской Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла. Федерация аккредитована Министерством спорта России. Все воспитанники «Триумфа» имеют возможность участвовать в официальных соревнованиях, получать и подтверждать спортивные разряды, что и сделали спортсмены клуба 13 января на первых в этом году областных соревнованиях.
13 января на чемпионате и первенстве Псковской области по спортивно-бальным танцам разыгрывалось 59 медалей. «Не первый год триумфисты становятся чемпионами Псковской области, но результаты 13 января превзошли наши самые смелые ожидания. В упорной борьбе мы выиграли 45 из 59 разыгрываемых медалей. Триумфисты завоевали 21 золотую, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей. Это прекрасный результат!»
Призерами и финалистами чемпионата и первенства Псковской области стали:
Нина Саввина - 1 место на первенстве Псковской области по европейской программе в категории Дети-1 Соло
Мария Немова - 2 место на первенстве Псковской области по европейской программе в категории Дети-1 Соло
Маруся Васильева - 3 место на первенстве Псковской области по европейской программе в категории Дети-1 Соло
Василиса Костина - финалистка первенства Псковской области по европейской программе в категории Дети-1 Соло
Дарья Михайлова - финалистка первенства Псковской области по европейской программе в категории Дети-1 Соло
Ольга Михайлова - финалистка первенства Псковской области по европейской программе в категории Дети-1 Соло
Маргарита Полякова - 1 место на первенстве Псковской области по европейской программе в категории Дети-2 Соло
Элиза Валах - 2 место на первенстве Псковской области по европейской программе в категории Дети-2 Соло
Ксения Кальцина - 3 место на первенстве Псковской области по европейской программе в категории Дети-2 Соло
Олеся Закирова - финалистка первенства Псковской области по европейской программе в категории Юниоры-1 Соло
Владимир Васильев & Валерия Васильева - 1 место на первенстве Псковской области по сокращенному двоеборью в категории Дети-1
ИльяКоролевский & Ева Певгонен - 2 место на первенстве Псковской области по сокращенному двоеборью в категории Дети-1
Богдан Васильев & Елизавета Полякова - абсолютные чемпионы Псковской области в категории Дети-2
Всеволод Андрушко & Марианна Андрушко - 2 место на первенстве Псковской области в категории Дети-2
Гордей Кириллов & Виолетта Министрова - 3 место на первенстве Псковской области в категории Дети-2
Рюхин Тимофей & Михайлова Эвелина - абсолютные чемпионы Псковской области в категории Юниоры-1
Василий Супрун & София Мизинцева- 2 место на первенстве Псковской области по европейской программе и двоеборью в категории Юниоры-1
Петр Абрамов & Ксения Братчикова - абсолютные чемпионы Псковской области в категории Юниоры-2
Иван Александров & Анастасия Кикре- 2 место на первенстве Псковской области по европейской программе и двоеборью в категории Юниоры-2
- 3 место на первенстве Псковской области по латиноамериканской программе в категории Юниоры-2
Даниил Сергеев & Василиса Васильева - 3 место призеры на первенстве Псковской области по европейской программе и двоеборью в категории Юниоры-2; финалисты первенства Псковской области по латиноамериканской программе
Руслан Срибний & Дарья Шалаева - 1 место на первенстве Псковской области по латиноамериканской программе в категории Молодежь
2 место призеры на первенстве Псковской области по европейской программе и двоеборью в категории Молодежь
Владислав Калинин & Мира Барсукова - абсолютные чемпионы Псковской области в категории Молодежь-2
Илья Болдырев & Алина Медведева - абсолютные чемпионы Псковской области в категории Взрослые
«К этому важному событию в жизни клуба мы начали готовиться еще на спортивных сборах в августе и до самого Нового года усердно трудились. Завершающим этапом подготовки стали сборы, которые начались уже 4 января, пока псковичи еще праздновали Новый год», - рассказала тренер.
По словам Марии Михайловой, сейчас идет не менее напряженная работа, поскольку по итогам турнира была сформирована сборная Псковской области, которая будет представлять наш регион на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа в Санкт-Петербурге с 16 по 18 февраля.
А уже в марте спортсмены отправятся в Москву на чемпионат и первенство России по танцевальному спорту. «Одним из важных этапов подготовки к чемпионату и первенству России станет ежегодный и юбилейный в этом году турнир «Кубок Довмонта», организатором которого является ТСК «Триумф». «Кубок Довмонта» растет от года к году, привлекая все больше спортсменов со всей России», - отметила тренер.
В этом году впервые за свою десятилетнюю историю «Кубок Довмонта» будет проходить два дня. Клуб «Триумф» приглашает всех поклонников и любителей этого прекрасного вида спорта 16 и 17 марта в СРП «Простория».
ТСК «Триумф»
Адрес: город Псков, площадь Ленина дом №1, 33 кабинет (центральный вход, 3 этаж, дверь прямо).
Телефон: +7(911) 399-44-80
ВК-сообщество: vk.com/tsktriumph
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