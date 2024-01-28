Спорт

Псковский танцевально-спортивный клуб «Триумф»: Новый год мы начали с новых побед

Как корабль назовете — так он и поплывет. Псковский танцевально-спортивный клуб «Триумф» полностью оправдал свое название. В этом году «Триумф» отмечает свое 25-летие. И «юбилейный» год начался для клуба успешно. Подробности Псковской Ленте Новостей рассказала тренер клуба Мария Михайлова.

ТСК «Триумф» - один из ведущих клубов по спортивно-бальным танцам в городе Псков. Он состоит во Всероссийской Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла. Федерация аккредитована Министерством спорта России. Все воспитанники «Триумфа» имеют возможность участвовать в официальных соревнованиях, получать и подтверждать спортивные разряды, что и сделали спортсмены клуба 13 января на первых в этом году областных соревнованиях.

13 января на чемпионате и первенстве Псковской области по спортивно-бальным танцам разыгрывалось 59 медалей. «Не первый год триумфисты становятся чемпионами Псковской области, но результаты 13 января превзошли наши самые смелые ожидания. В упорной борьбе мы выиграли 45 из 59 разыгрываемых медалей. Триумфисты завоевали 21 золотую, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей. Это прекрасный результат!»

Призерами и финалистами чемпионата и первенства Псковской области стали:



Нина Саввина - 1 место на первенстве Псковской области по европейской программе в категории Дети-1 Соло



Мария Немова - 2 место на первенстве Псковской области по европейской программе в категории Дети-1 Соло



Маруся Васильева - 3 место на первенстве Псковской области по европейской программе в категории Дети-1 Соло



Василиса Костина - финалистка первенства Псковской области по европейской программе в категории Дети-1 Соло



Дарья Михайлова - финалистка первенства Псковской области по европейской программе в категории Дети-1 Соло



Ольга Михайлова - финалистка первенства Псковской области по европейской программе в категории Дети-1 Соло



Маргарита Полякова - 1 место на первенстве Псковской области по европейской программе в категории Дети-2 Соло



Элиза Валах - 2 место на первенстве Псковской области по европейской программе в категории Дети-2 Соло



Ксения Кальцина - 3 место на первенстве Псковской области по европейской программе в категории Дети-2 Соло



Олеся Закирова - финалистка первенства Псковской области по европейской программе в категории Юниоры-1 Соло



Владимир Васильев & Валерия Васильева - 1 место на первенстве Псковской области по сокращенному двоеборью в категории Дети-1



ИльяКоролевский & Ева Певгонен - 2 место на первенстве Псковской области по сокращенному двоеборью в категории Дети-1



Богдан Васильев & Елизавета Полякова - абсолютные чемпионы Псковской области в категории Дети-2



Всеволод Андрушко & Марианна Андрушко - 2 место на первенстве Псковской области в категории Дети-2



Гордей Кириллов & Виолетта Министрова - 3 место на первенстве Псковской области в категории Дети-2



Рюхин Тимофей & Михайлова Эвелина - абсолютные чемпионы Псковской области в категории Юниоры-1



Василий Супрун & София Мизинцева- 2 место на первенстве Псковской области по европейской программе и двоеборью в категории Юниоры-1



Петр Абрамов & Ксения Братчикова - абсолютные чемпионы Псковской области в категории Юниоры-2



Иван Александров & Анастасия Кикре- 2 место на первенстве Псковской области по европейской программе и двоеборью в категории Юниоры-2

- 3 место на первенстве Псковской области по латиноамериканской программе в категории Юниоры-2



Даниил Сергеев & Василиса Васильева - 3 место призеры на первенстве Псковской области по европейской программе и двоеборью в категории Юниоры-2; финалисты первенства Псковской области по латиноамериканской программе



Руслан Срибний & Дарья Шалаева - 1 место на первенстве Псковской области по латиноамериканской программе в категории Молодежь

2 место призеры на первенстве Псковской области по европейской программе и двоеборью в категории Молодежь



Владислав Калинин & Мира Барсукова - абсолютные чемпионы Псковской области в категории Молодежь-2



Илья Болдырев & Алина Медведева - абсолютные чемпионы Псковской области в категории Взрослые

«К этому важному событию в жизни клуба мы начали готовиться еще на спортивных сборах в августе и до самого Нового года усердно трудились. Завершающим этапом подготовки стали сборы, которые начались уже 4 января, пока псковичи еще праздновали Новый год», - рассказала тренер.

По словам Марии Михайловой, сейчас идет не менее напряженная работа, поскольку по итогам турнира была сформирована сборная Псковской области, которая будет представлять наш регион на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа в Санкт-Петербурге с 16 по 18 февраля.

А уже в марте спортсмены отправятся в Москву на чемпионат и первенство России по танцевальному спорту. «Одним из важных этапов подготовки к чемпионату и первенству России станет ежегодный и юбилейный в этом году турнир «Кубок Довмонта», организатором которого является ТСК «Триумф». «Кубок Довмонта» растет от года к году, привлекая все больше спортсменов со всей России», - отметила тренер.

В этом году впервые за свою десятилетнюю историю «Кубок Довмонта» будет проходить два дня. Клуб «Триумф» приглашает всех поклонников и любителей этого прекрасного вида спорта 16 и 17 марта в СРП «Простория».

ТСК «Триумф»

Адрес: город Псков, площадь Ленина дом №1, 33 кабинет (центральный вход, 3 этаж, дверь прямо).

Телефон: +7(911) 399-44-80

ВК-сообщество: vk.com/tsktriumph

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