Псковичи взяли почти 30 медалей на «Русском вальсе» в Петербурге

27 медалей завоевали спортсмены псковского клуба спортивного бального танца «Диамант» на межрегиональном открытом этапе Кубка российского танцевального спорта «Русский вальс». Соревнования состоялись в Санкт-Петербурге 27-28 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе «Диамант».
Фото здесь и далее: «Диамант»
Спортсмены из разных регионов России соревновались в мастерстве бального танца и латино-американской программе.
Псков представляли спортсмены клуба «Диамант». 14 пар и 10 солисток вместе с тренером Еленой Жмерик продемонстрировали успехи в спортивно-танцевальном спорте.
Псковские спортсмены привезли 7 золотых, 9 серебряных, 11 бронзовых медалей в разных номинациях и возрастных категориях.