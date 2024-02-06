Печеряне победили на областной спартакиаде по лыжным гонкам

Финальные соревнования шестнадцатой областной спартакиады учащихся по лыжным гонкам прошли на базе «Юность» в Островском районе 7-8 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.
Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области
В соревнованиях приняли участие 29 спортсменов из Печорского, Невельского, Стругокрасненского муниципальных округов, а также их города Великие Луки. В командном первенстве победили спортсмены из Печорского округа, они набрали 10 157 очков. На втором месте великолучане (9 073 очков), третье место у команды из Стругокрасненского округа (7 526 очков).
В личном первенстве победителями и призерами стали:
Девушки – 5 км, свободный стиль
Юноши – 10 км, свободный стиль
Девушки – 3 км, классический стиль
Юноши – 5 км, классический стиль