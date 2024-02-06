Спорт

Печеряне победили на областной спартакиаде по лыжным гонкам

Финальные соревнования шестнадцатой областной спартакиады учащихся по лыжным гонкам прошли на базе «Юность» в Островском районе 7-8 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области

В соревнованиях приняли участие 29 спортсменов из Печорского, Невельского, Стругокрасненского муниципальных округов, а также их города Великие Луки. В командном первенстве победили спортсмены из Печорского округа, они набрали 10 157 очков. На втором месте великолучане (9 073 очков), третье место у команды из Стругокрасненского округа (7 526 очков).

В личном первенстве победителями и призерами стали:

Девушки – 5 км, свободный стиль

1 место – Маргарита Белова, Великие Луки,

2 место – Ксения Малеева, Печоры,

3 место – Екатерина Орехова, Печоры.

Юноши – 10 км, свободный стиль

1 место – Глеб Беляев, Струги Красные,

2 место – Александр Ольховский, Печоры,

3 место – Владислав Николаев, Великие Луки.

Девушки – 3 км, классический стиль

1 место – Маргарита Белова, Великие Луки,

2 место – Ксения Малеева, Печоры.

2 место – Екатерина Орехова, Печоры.

Юноши – 5 км, классический стиль