Спорт

Сенатор Алексей Наумец поможет решить вопрос с помещением для занятий самбо в Стругах Красных

С просьбой о передаче спортивного зала бывшей воинской части в Стругах Красных для занятий самбо в пользование спортсменам на прием к сенатору Алексею Наумцу обратился региональный координатор федерального партийного проекта «Zа самбо» Владимир Владимиров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Фотографии: пресс-служба регионального отделения «Единой России»

Он рассказал сенатору, что федеральный партийный проект «Zа самбо» успешно реализуется в Пскове, Великих Луках, Пушкинских Горах, Дно. «Мы стремимся к тому, чтобы проект работал на территории всей Псковской области. В поселке Струги Красные в рамках реализации партийного проекта в 2024 году мы оснастили школьный зал борцовским ковром для занятий самбо. Желающих заниматься самбо так много, что школьный зал не может всех вместить. В связи с этим тренер нашел помещение для занятий – спортивный зал, который принадлежит бывшей воинской части, но есть сложности, потому что объект находится у Минобороны», – пояснил Владимир Владимиров.

Его поддержал помощник сенатора Андрея Турчака, заслуженный спасатель Российской Федерации, генерал-майор внутренней службы, секретарь Псковского городского местного отделения «Единой России» Валерий Филимонов.

Алексей Наумец отметил, что ввиду расположения Струг Красных желающие заниматься самбо – это дети военнослужащих. «Мы этот вопрос решим в ручном режиме. Это дело большое и серьезное. Я знаю, где находится этот зал. Уверен, что сложности возникли из-за того, что эту информацию не довели до командующего. Боевые товарищи помогут. Мы очень щепетильно относимся к таким вопросам. Будьте уверены, сегодня - завтра этот вопрос мы решим», – сказал Алексей Наумец. Он подчеркнул, что его самым любимым спортом является парашютный и самбо.

Владимир Владимиров поблагодарил сенатора и вручил приглашение на открытие зала единоборств клуба «Отечество – Псковская область», которое состоится 16 февраля, а также на Игры боевых искусств Псковской области, посвящённые памяти подвига Героев -десантников 6-й роты и Героев-десантников СВО, которые пройдут 24 февраля.