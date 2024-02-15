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Спорт

Директор псковского фитнес-клуба предупредил о неожиданных последствиях спорта

16.02.2024 07:00|ПсковКомментариев: 0

Абонемент на фитнес может стать хорошим подарком для мужчин на День защитника Отечества, считает директор клуба «СуперФитнес» в Пскове Георгий Пономарев. Он отмечает, что спорт может внести в привычный уклад семейной жизни качественные изменения. 

Фото здесь и далее: «СуперФитнес»

«Отстаньте вы от мужа! Скоро 23 февраля, носки и пена, как и всегда, в тренде. Слышал, что кто-то хочет купить своему защитнику карту в фитнес или кроссовки для бега, бутсы для футбола? Честно говоря, не самый удачный вариант! Почему? Да просто все! Начнёт заниматься - похудеет, станет выглядеть моложе, привлекательнее. А для вас ли? Станет правильно питаться, "алкашку" сократит. А готовить кому? А ваши совместные застолья по пятницам? Походы к друзьям под пиццу и пивас? А соседка с третьего этажа? Прости, Господи! Так, глядишь, и самой заниматься придётся, чтобы соответствовать! Скинуть складки на боках, попу качать, потеть, напрягаться... Вон, Людка из мясного отдела своему книги всё дарила - он бизнес открыл, деньги, машина, круг общения другой... Только её в этом круге нет. А она с тем же кругом, у чёрного входа на перекуре. Одна. Так что не дай Бог мужу лучше, стройнее и успешнее стать. Да и пятница скоро... Пицца, кино», - сыронизировал Георгий Пономарев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». 

В клубе «СуперФитнес» есть специальное предложение для мужчин в преддверии Дня защитника Отечества. Подробнее о нем можно узнать по номеру: 56 60 80 или в группе клуба. 

Теги: #псков #спорт #фитнес
Источник: Псковская Лента Новостей
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