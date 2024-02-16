Спорт

Около 300 спортсменов примут участие в финале КЭС-баскета по СЗФО в Пскове

Псковская область в марте примет финал Северо-Западного федерального округа школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В соревнованиях встретятся порядка 300 юношей и девушек в составе 24 команд — победителей финалов региональных чемпионатов из Карелии, Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, а также Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга. Псковскую область представят 4 команды.

Матчи пройдут с 19 по 23 марта на двух площадках города Пскова — в универсальном спортивном комплексе «Олимп» и спортивной школе олимпийского резерва «Барс».

По итогам соревнований две сильнейшие команды встретятся в суперфинале, который состоится в апреле.