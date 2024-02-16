Спорт

Сборы по джиу-джитсу с участием призеров России и мира состоятся в Пскове

Большие командные сборы по джиу-джитсу под руководством главных тренеров сборных команд Псковской, Новгородской, Калининградской, Калужской, Смоленской, Рязанской областей и Санкт-Петербурга состоятся в Пскове с 16 по 18 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Сборы посетит старший тренер сборной России по джиу-джитсу, а также большое количество чемпионов и призеров России и мира.

Сборы являются частью проекта «Джиу-джитсу для всех».

Ранее сообщалось, что спортсмены из Псковской области стали призерами первенства России по джиу-джитсу среди юниоров и юниорок.