Спорт

Псковский футболист получил красную карточку за ругательства в Петербурге

Футбольный клуб «Псков» занял 9 место на турнире на призы полпреда СЗФО в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении федераций футбола Северо-Запада.

Итоговым матчем для псковичей стала игра со спортивной школой олимпийского резерва «Зенит». Команда ФК «Псков» одержала победу со счетом 1:0.

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Победный мяч забил Александр Савельев. Два игрока СШОР «Зенит» получили желтые карточки за срыв перспективной атаки и грубую игру. Среди псковичей Константин Прячкин получил желтую карточку за грубую игру, а Владислав Волков за неспортивное поведение. Красную карточку Антон Шишаев получил за нецензурные и/или оскорбительные выражения.

Напомним, юбилейный XXV турнир по футболу на призы полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе стартовал 12 февраля. Юбилейный розыгрыш зимнего турнира проходил в Санкт-Петербурге по 19 февраля. Местом проведения традиционно стал Дворец спортивных игр «Зенит».

В 25-м турнире на призы полпреда принимали участие 10 команд. Они были разделены на две группы, в которых сыграли по принципу «каждым с каждым» в один круг. В финал вышли лидеры групп, а команды, занявшие в таблицах вторые строчки, встретились в матче за «бронзу». Оставшиеся коллективы разыграли места с 5-го по 10-е. Матчи прошли в формате двух таймов по 40 минут.

Турнир на призы полпреда проводится с 2000 года. Лидером по количеству завоеванных трофеев является петербургское «Динамо» — у клуба 5 побед.