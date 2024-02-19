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Спорт

Воспитанники спортшколы «Бригантина» стали победителями соревнований по спортивной аэробике «Древний Псков»

19.02.2024 13:07|ПсковКомментариев: 0

Соревнования по спортивной аэробике «Древний Псков» прошли в спорткомплексе «Электрон» 16 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе «Бригантина».

Фото здесь и далее: спортивная школа «Бригантина»

В соревнованиях приняли участие 180 спортсменов из пяти регионов: Республики Карелия, Архангельской, Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.

Воспитанники спортшколы завоевали 11 медалей, из них 3 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых.

 

Победителями в категории «танцевальная гимнастика» 6-8 лет стали: Виктория Мартынова, Злата Ползохновская, Яна Колесникова, Дарья Меликидзе, Вероника Громова, Мария Алексеева, Тая Игошкина, Есения Прохоренкова.  

В возрастной категории «девочки 2014 года рождения» победу одержала Илона Кулиева.

В категории «девочки 2015 года рождения» призовое место заняла Виктория Зайцева.

Спортивная школа «Бригантина» также отмечает, что детей тренируют Юлия Бабич, Инна Мартынова и Елена Зарываева.

Теги: #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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