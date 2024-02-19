Спорт

Всероссийский день зимних видов спорта объединил жителей и семьи Пскова и Великих Лук

Всероссийский день зимних видов спорта отметили в Пскове и Великих Луках в прошедшие выходные. Праздник объединил сотни людей разного возраста, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии предоставлены пресс-службой правительства Псковской области

Соревнования прошли в рамках президентского нацпроекта «Демография», а также федерального проекта «Всей семьей» и были посвящены празднованию десятой годовщины со дня проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи.

Состязания в Пскове состоялись на площадках стадиона «Машиностроитель». В программу праздника вошли соревнования по мини-футболу, участниками которых стали более 100 человек. В матчах по регби на снегу встретились 36 человек, более 50 спортсменов попробовали свои силы в дартс. Спортивное ориентирование «Лабиринт» объединило еще более 180 участников. Нормы ГТО в этот день сдавали порядка 200 человек.

Кроме того, более 40 человек участвовали в соревнованиях «Спортивные мальчишки», которые приурочены ко Дню защитника Отечества. Еще 9 семей сразились в семейных эстафетах.

Во Всероссийский день зимних видов спорта все участники были отмечены дипломами Олимпийского комитета России.

В этот день участники спортивного праздника вспоминали Олимпийские игры-2014 года в Сочи. На большом экране стадиона транслировались моменты побед российских спортсменов и самые запоминающиеся моменты соревнований.

Участников Всероссийского дня зимних видов спорта поддерживали настоящие легенды спорта — заслуженные мастера спорта и мастера спорта международного класса СССР по академической гребле, бронзовые призеры Олимпийских игр в Москве 1980-го года Марина Студнева и Мария Алексашина (Фадеева).

В Великих Луках в рамках праздника прошел турнир по хоккею с мячом.

Напомним, Всероссийский день зимних видов спорта отмечается в России с 7 февраля 2015 года. Старт этому празднику был дан спустя год после проведения зимних Олимпийских игр в Сочи. Успехи российских олимпийцев в Сочи заметно повысили интерес к спорту среди молодежи и подрастающего поколения. Тысячи ребят записались в самые разные секции и начали, таким образом, свой путь в спорте.