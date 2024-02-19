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Спорт

Кубок чемпионов Псковской области по блицу разыграли в Опочке

19.02.2024 21:03|ПсковКомментариев: 0

Первая шахматная неделя года, в котором шахматисты празднуют 225-летие со дня рождения выдающегося шахматиста России, уроженца Опочецкого уезда Псковской губернии Александра Петрова, завершилась турниром «Кубок чемпионов Псковской области по блицу».

Фотографии: Федерация шахмат Псковской области

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной Федерации шахмат, впервые в Опочке прошел турнир, организованный областной Федерацией шахмат при поддержке комитета по спорту Псковской области и администрацией Опочецкого муниципального округа, в котором получили право играть только победители чемпионатов области по блицу имени Александра Петрова.

Чемпионаты области по блицу, посвященные первому русскому шахматному мастеру Александру Петрову, региональная спортивная Федерация шахмат начала проводить с 2008 года. С 2012 года такие чемпионаты, когда были созданы комфортные условия для его проведения, стали проводиться уже на родине великого шахматиста в Опочке. Эти соревнования направлены не только на развитие и популяризацию шахмат в Псковской области, выявление сильнейших шахматистов области по блицу, но и на патриотическое воспитание на исторических примерах из жизни известных граждан Российского государства, родившихся на Псковской земле, и внёсших значительный вклад развитие и популяризацию шахмат в России. Одним из которых и был Александр Петров – всемирно известный шахматист и государственный деятель России XIX века.

Несмотря на то, что в Псковской области к 2024 году прошло уже 14 региональных чемпионатов (два не состоялось из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19), только четверым шахматистам удалось завоевать титул чемпионов области по блицу. Именно они получили право быть участниками Кубка чемпионов области по блицу.

«К сожалению, не смог принять участие в Кубке чемпионов один из сильнейших шахматистов области, мастер ФИДЕ, чемпион области 2019 года Наум Руденко, который сообщил об этом письменно в адрес Федерации», - отметили организаторы турнира. Тем не менее три других сильнейших шахматиста региона вступили в борьбу за почетный трофей турнира – это кандидаты в мастера спорта России по шахматам: действующий чемпион и пятикратный обладатель этого титула, мастер ФИДЕ Валентин Власов из Великих Лук, семикратный обладатель звания чемпиона области по блицу Григорий Шаранков из Пскова, а также чемпион области по блицу 2017 года, мастер ФИДЕ Одиссей Сулейманянц из Пушкинских Гор. Все игры проводились с использованием электронной доски с трансляцией в Сети. За соблюдением правил шахмат и правил «честной игры» в этот день наблюдал главный судья соревнований, международный арбитр Дмитрий Шахов. По итогам турнира для всех участников обсчитывался международный и российский шахматный рейтинг.

 

Впервые Федерация шахмат области в помещении Всероссийского ресурсного шахматного центра в городе Опочка организовала трансляцию с комментариями главного тренера сборной Псковской области Александра Шпака поединков «по молниеносной игре». Каждый поклонник шахмат из любой точки мира мог наблюдать за ходом турнира, послушать авторитетное мнение шахматных специалистов и «насладиться интересной и драматичной игрой, которую демонстрировали чемпионы Псковской области». «Кульминацией соревнований мог стать, согласно Положению о Кубке, Армагеддон, но он не состоялся, хотя первая партия на турнире в острой борьбе и завершилась вничью», - поделились организаторы.

По итогам кругового турнира в 12 туров, выиграв 5 партий, одну завершив вничью и дважды потерпев поражения, набрав 5,5 очков, обладателем первого Кубка чемпионов Псковской области по блицу стал мастер ФИДЕ, кандидат в мастера спорта России Валентин Власов из Великих Лук. За победу в турнире он смог увеличить свой международный шахматный рейтинг на 18 пунктов.
Второе место в этом турнире занял пскович, кандидат в мастера спорта России Григорий Шаранков. Он смог победить в 4 партиях и 4 раза «испытал горечь поражений».

Третье место в турнире, победив два раза своих соперников, один раз сыграв вничью и потерпев пять поражений, досталось мастеру ФИДЕ, кандидату в мастера спорта России Одиссею Сулейманянцу из Пушкинских Гор.

На торжественном награждении, которое проводил президент Федерации шахмат и международный арбитр Дмитрий Шахов, кубок, грамота и лавровый венок, которым всегда ещё с древних времен награждали победителей соревнований, вручены первому обладателю Кубка чемпионов Псковской области по блицу Валентину Власову. Григорий Шаранков и Одиссей Сулейманянц награждены грамотами и ценными призами.

Дополнительно обладатель Кубка чемпионов получил право на бесплатное участие в чемпионате СЗФО по блицу или один из других турниров СЗФО по блицу календарного плана Минспорта России в 2024 году.

Федерация шахмат Псковской области поблагодарила за хорошую организацию турнира директора Опочецкой гимназии имени А. Д. Петрова Юрия Богашева, исполнительного директора Федерации шахмат Сергея Арефьева и главного тренера сборной области по шахматам Александра Шпака.

Теги: #шахматы
Источник: Псковская Лента Новостей
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