Спорт

Посвященная 10-летию XXII Олимпийских зимних игр выставка откроется в Великих Луках

Выставка «Жаркие. Зимние. Наши» откроется в Музее спорта и олимпийского движения Псковского края. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Музей спорта и олимпийского движения Псковского края

Выставка посвящена 10-летию XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.

Официальное открытие состоится 20 февраля в 15:00. Вход по пригласительным билетам.

Музей спорта и олимпийского движения Псковского края расположен по адресу: Великие Луки, площадь Юбилейная, 4, ВЛГАФК.

График работы: с 9.00 до 17.00. Выходные – суббота, воскресенье. Телефон: 3-93-88 (дополнительный – 3220). E-mail: museum@vlgafc.ru. Cайт: sportmuseum.ru. Группа в социальной сети «ВКонтакте» здесь>>>