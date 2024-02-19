Спорт

Первый пилот прислал заявку на участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках

Первый пилот прислал заявку на участие в 29-м чемпионате России по воздухоплавательному спорту и 28-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

Фото: Федерация воздухоплавательного спорта России

«Им стал Дмитрий Жохов из Тулы. Именно он открывал список аэронавтов и в прошлые годы. Первому участнику предстоящих состязаний 28 лет, при этом он уже является мастером спорта по воздухоплаванию», – рассказали в администрации.

Организаторами чемпионата выступают Федерация воздухоплавательного спорта России, правительство Псковской области и руководство города Великие Луки, полномочным представителем выступает Федерация воздухоплавательного спорта Псковской области. Генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках на протяжении многих лет является ПАО «Газпром».

Напомним, Международная встреча воздухоплавателей пройдет в Великих Луках с 9 по 16 июня.