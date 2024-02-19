Спорт

Спортсмены псковского «Мастера» завоевали медали турнира по кикбоксингу в Петербурге

Спортсмены клуба «Мастер» из Пскова стали победителями и призерами турнира по кикбоксингу «K1 X pro junior», который прошел в Санкт-Петербурге 18 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе.

Фото: клуб «Мастер»

В турнире приняли участие около 200 спортсменов из разных городов. Псковский клуб «Мастер» представляли 16 спортсменов. Кикбоксеры провели по 3-4 боя, чтобы добраться до призовых мест. В результате они получили 4 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых медалей.

«Золото» завоевали Арсений Павлов, Артем Бабанин, Тимур Шапорец и Ярослав Греков. «Серебро» получили Роман Горский, Никита Ефимов, Андрей Соколов, Александр Крайнов, Назар Смелов, Арслан Тляканов, Николай Дмитриев и Дмитрий Федотов. «Бронзу» взяли Аркадий Сангалов, Матвей Николаев, Егор Крайнов и Павел Нейланд.