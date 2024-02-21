Соревнования по спортивной аэробике прошли в Пскове

Соревнования по спортивной аэробике «Древний Псков» прошли в спорткомплексе «Электрон». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.
Фото здесь и далее: администрация города Пскова
В соревнованиях приняли участие 180 спортсменов из пяти регионов России: Республики Карелия, Архангельской, Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.
«Наши спортсмены показали блестящие результаты!» – отметили в администрации.
Воспитанники спортивной школы «Бригантина» под руководством тренеров Юлии Бабич, Инны Мартыновой и Елены Зарываевой завоевали 11 медалей:
Спортсмены спортивной школы «Гармония» получили 5 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. Тренируют ребят преподаватели Светлана Степанова и Ирина Артемьева.