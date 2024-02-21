Спорт

Шахматное соревнование «Неустрашимая Пешка» провели в Пскове

Шахматное соревнование «Неустрашимая Пешка» провели в Пскове сегодня, 23 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в студии шахмат Г. Шаранкова.

Фото здесь и далее: студия шахмат Г. Шаранкова

«Сегодня наши самые маленькие ученики, впервые приняли участие в шахматном соревновании "Неустрашимая Пешка", которое состоялось в студии шахмат, и было приурочено к Дню защитника Отечества. Девять юных спортсменов, младшему из которых едва недавно исполнилось 5 лет, сыграли 5 туров с контролем 12 минут на партию. Ребята показали, что не зря пол года решали домашние задачи, учили линейный мат, мат одной ладьей одинокому королю, а так же упорно сопротивлялись до конца используя трюки "последний шанс" и многое другое», - рассказали организаторы соревнований.

Победителями стали: