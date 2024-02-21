Спорт

Четыре медали завоевали псковичи на межрегиональном «Кубке защитников Отечества»

Четыре медали завоевали псковичи, ветераны и участники специальной военной операции, на межрегиональных соревнованиях «Кубок защитников Отечества». Мероприятие провели в Калуге среди команд Центрального и Северо-Западного федеральных округов в рамках проекта «Спорт норма жизни» президентского нацпроекта «Демография». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

Псковские спортсмены заняли I место по пулевой стрельбе, I место по стрельбе из лука, II место по настольному теннису и III место в армреслинге в весовой категории 70 кг правая рука.

«Наш регион впервые принял участие в таких соревнованиях, и мы серьёзно заявили о себе. Поздравляю наших ребят с победами!» - добавил Михаил Ведерников.