Спорт

В Госдуме назвали условия для участия россиян в Олимпиаде неприемлемыми

Первый вице-спикер Госдумы и почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что российским спортсменам выставляют неприемлемые условия для участия в летних Олимпийских играх в Париже.

ОКР ранее сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) может ввести дополнительные параметры отбора для россиян, желающих принять участие в Играх в Париже в нейтральном статусе. Подчеркивалось, что согласие с требованиями МОК может привести к нарушению законов РФ. Президент России Владимир Путин поручил министерству спорта и ОКР разработать предложения по участию российских спортсменов в Олимпиаде 2024 года. Игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

«По этому поводу уже высказывались и президент России, и Олимпийский комитет России. Больше пока и добавить нечего. Очевидно, что нам выставляют неприемлемые условия. И в большинстве видов спорта уже прошли отборочные соревнования», - цитирует Жукова РИА Новости.

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МОК ранее объявил о допуске россиян на Игры в Париже в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом нейтральные спортсмены и их персонал должны воздерживаться от любой деятельности, связанной с национальным флагом, гимном, эмблемой или любым другим символом Российской Федерации, национальных федераций или олимпийских комитетов, а также от поддержки СВО на любом официальном мероприятии или в СМИ до, во время и после Олимпийских игр.