Спорт

Каратисты из сборной Пскова получили именную экипировку

Итоги социального проекта «Тренировки. Соревнования. Победы. Выявление лучших спортсменов города Пскова» подвела федерация карате города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной федерации.

В 2023 году федерация карате города Пскова при поддержке правительства Псковской области реализовывала социальный проект, направленный на выявление лучших спортсменов по карате в Пскове. Итогом проекта стали чемпионат и первенство города Пскова, по результатам которого была сформирована сборная команда города Пскова по карате.

В конце года для сформированной сборной заказали полный комплект экипировки для тренировочных мероприятий и выступлениях на соревнованиях всех уровней, который включал в себя весь необходимый набор - от капы до именной сумки и кимоно.

В торжественной обстановке спортсменам, проявившим себя в 2023 году, тренеры вручили заслуженную экипировку.

«Это заслуженная награда за год упорной работы на тренировках и соревнованиях. Спортсмены сборной всегда достойно представляют наш город и наш регион на соревнованиях разных уровней и мы рады, что наш проект поможет в дальнейших свершениях», - отметил председатель федерации карате города Пскова и руководитель проекта Антон Потебня.

«Для спортсменов еще много непокоренных высот. Каждый из спортсменов сборной должен ставить перед собой цель и идти к ней. Экипировка - это один из инструментов достижения цели», - заметил тренер сборной Псковской области по карате (раздел ката) Евгений Ермолов.

Помимо полного комплекта экипировки для сборной, федерация также нашла средства и поощрила младший состав - кандидатов в сборную города. Ребята получили кимоно, экипировку и спортивные сумки.

«Это не только завершение проекта, но и начало большого пути для многих из вас. Безусловно, мы гордимся вами, но сейчас самое время смотреть не назад, на свои достижения, а вперед - на новые цели. Необходимо сосредоточится на тренировках и на максимуме завершить соревновательный сезон. Впереди чемпионат и первенство СЗФО, куда мы поедем расширенным составом, и первенство России», - обратился к спортсменам тренер сборной Псковской области по карате (раздел кумите) Михаил Шалыгин.

На этом реализацию проекта можно считать завершенной, но впереди еще много идей для новых проектов, добавили в спортивной федерации.