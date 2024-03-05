Спорт

Лыжные гонки памяти Галины Поповой пройдут в Стругах Красных

Традиционные соревнования памяти многократной чемпионки Псковской области по лыжным гонкам, отличника народного образования Галины Поповой пройдут в Стругах Красных 9 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации лыжных гонок Псковской области, результаты соревнований пойдут в зачет V этапа Кубка Псковской области по лыжным гонкам.

Фото: Федерация лыжных гонок Псковской области

Состоится лыжная гонка свободным ходом, дистанция - 1, 2, 3, 5 и 10 км. Как отметили в группе «Общество ветеранов лыжного спорта города Пскова» в социальной сети «ВКонтакте», участники шестого этапа Кубка ветеранов бегут 10 км (перезачет).

Регистрацию можно пройти до старта по адресу: org581@pskovdu.ru, начало соревнований в 11.00.

Подробнее можно узнать в положении.