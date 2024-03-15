Спорт

Псковский «Интер» стартует в чемпионате СЗФО по футзалу

В понедельник, 18 марта, в Великом Новгороде пройдет первый тур чемпионата Северо-Западного федерального округа по футзалу среди мужских команд. В борьбу за трофей вступают восемь клубов, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединении федераций футбола «Северо-Запад».

Участниками чемпионата Северо-Запада станут команды из Псковской, Архангельской, Ленинградской, Мурманской областей, Республики Карелии и Санкт-Петербурга. Они разделены на две группы, в которых сыграют по принципу «каждый с каждым» в один круг. По два лидера каждого квартета выйдут в полуфинал, оставшиеся команды разыграют 5-8-е места.

Псков на турнире представит команда «Интер». Ей предстоит сыграть в группе с «Новгородским водоканалом», архангельским клубом «Армида» и командой «Лодейное поле» (Ленинградская область). Первый матч «Интер» проведет в понедельник против ФК «Армида».

Действующий чемпион региона по футзалу — «Новгородский водоканал». Команда три раза завоевала главный трофей, причем дважды подряд — в последних сезонах. Победитель турнира получит право выступить в финальном этапе первой лиги по футзалу, который пройдет с 19 по 24 апреля в Ставрополе.

Матчи пройдут в формате двух таймов по 20 минут игрового времени и будут транслироваться на YouTube-канале ОФФ «Северо-Запад».