Спорт

Соревнования по велоспорту пройдут в Псковской области с мая по сентябрь

Организационный комитет по подготовке и проведению соревнований по велосипедному спорту в Псковской области утвердил губернатор Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Первый и второй этапы соревнований пройдут на юге области. С 23 по 26 мая на территории Великих Лук состоятся групповые гонки и критериум по улицам города, а также индивидуальная гонка в Новосокольническом районе. Региональный этап Всероссийской массовой гонки «День велосипедиста» планируется провести 1 июня в городе на Ловати.

Далее, 8 - 9 июня, пройдет Кубок Псковской области и первенство города Пскова по велосипедному спорту, посвященное Дню России. На этапе будет разыгран Кубок мастера спорта международного класса победителя велогонки мира Юрия Захарова. Заезды готовятся на территории Палкинского района, Печорского муниципального округа и города Пскова.

Июньские гонки завершатся 29 числа 1-м этапом чемпионата Псковской области по велосипедному спорту (маунтинбайк, кросс-кантри, марафон). Гонки состоятся на территории Печорского муниципального округа.

Первенство России по велосипедному спорту в многодневной гонке на территории Пушкиногорского и Островского районов запланированы на период с 7 по 12 июля.

Второй этап чемпионата Псковской области по велосипедному спорту (маунтинбайк, кросс-кантри, марафон) пройдет 24 августа на территории Печорского муниципального округа.

С 5 по 8 сентября в Великих Луках стоится первенство Псковской области по велосипедному спорту.

Завершится цикл соревнований 21 — 22 сентября борьбой за Кубок Псковской области по велосипедному спорту, посвященный памяти велопутешественника Глеба Травина. Гонки пройдут на территории Палкинского района, Печорского муниципального округа и города Печоры.