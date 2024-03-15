Спорт

Первые матчи финала чемпионата СЗФО по баскетболу прошли в Пскове

24 команды юношей и девушек из регионов Северо-Западного федерального округа прибыли в Псков на чемпионат СЗФО по школьному баскетболу 19 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Федеральный этап проходит в Пскове второй раз. Игры группового этапа и плей-офф пройдут 19-22 марта, а 23 марта состоятся финальные матчи.

Результаты первого игрового дня неожиданностей не принесли, все встречи завершились с разницей в 20 и более очков. По «сотне» в первый игровой день набрали команда девушек Калининградской области (город Гусев) и команда юношей Ленинградской области (город Сосновый Бор).

С победы начала турнир команда девушек Ненецкого автономного округа (город Нарьян-Мар). 19 марта в группе «D» баскетболистки сыграли с командой региона, который только в этом сезоне присоединился к участникам чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», – с коллективом из Новгородской области (город Боровичи). Спортсменки из Нарьян-Мара уступили своим соперницам только одну четверть. Результат встречи закономерен – 79:59, победу празднуют девушки из Ненецкого автономного округа. Лидеры команд набрали больше тридцати очков – Юлия Боброва из Нарьян-Мара принесла своей команде 37 очков, а Виолетта Лукашова из Боровичей заработала 34 очка.

«Мы не ставим перед собой большие цели, не претендуем на высокие места. У нас есть маленькие задачи, которые мы реализуем. Например, выиграть несколько игр в группе и попасть в верхнюю сетку. Одну нашу задачу мы уже выполнили – одержали победу в матче с командой из Новгородской области и обеспечили себе место в восьмёрке, которая будет бороться за награды турнира. Дальше посмотрим, как будет складываться соревнования. Подготовку к чемпионату ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" начинаем в августе, а дальше движемся по плану. После регионального этапа просматриваем игры соперников, с которыми встретимся в группе. Определяем тактику их игры, как в защите, так и в нападении, а также лидеров, сильные и слабые стороны команд. После такого анализа строим план наших действий. На финал чемпионата Северо-Западного федерального округа мы приезжаем представлять наш округ. Конечно, хочется представить его достойно. Поэтому неважно, как складывается игра – проигрываем мы или выигрываем, девчонки никогда не сдаются, всегда борются до конца!» - рассказал о задачах, которые стоят перед командой, тренер команды девушек из Нарьян-Мара (Ненецкий автономный округ) Евгений Ледков после матча.