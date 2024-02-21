Спорт

Участие во встрече воздухоплавателей примет 27-летний пилот из Великих Лук

27-летний великолучанин Максим Валуев примет участие в 28-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках. Пилотом Максим Валуев официально является с 2020 года, его инструктор – знаменитый аэронавт, президент ООО «ФВР» Иван Меняйло. В 2022 году молодой пилот из Великих Лук попал в десятку лучших пилотов страны, сообщает Telegram-канал «Воздухоплавание | Великие Луки».

Фото: Telegram-канал «Воздухоплавание | Великие Луки»

В настоящее время идет активная подготовка к 29-му чемпионату России по воздухоплавательному спорту и 28-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках. Мероприятия запланировано провести в период с 9 по 17 июня 2024 года.

Уже разработана предварительная программа встречи. Чемпионат России по воздухоплаванию на тепловых аэростатах проводится с санкции ООО «Федерация воздухоплавательного спорта России» и в соответствии с единым календарным планом Минспорта России. Чемпионат России по воздухоплаванию является рейтинговым соревнованием для российских пилотов.

Добавим, генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках является ПАО «Газпром».