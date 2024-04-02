Опубликован тайминг соревновательного дня псковского марафона Мехуборка-2024

Стал известен тайминг соревновательного дня псковского марафона Мехуборка-2024. О графике стартов и времени начала церемонии награждения Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.
Тайминг:
Напомним, что соревнования по бегу в рамках псковского марафона Мехуборка состоятся в областном центре 21 апреля. Более тысячи спортсменов из тридцати регионов страны примут участие в забеге. Любителям бега предложен выбор из пяти дистанций: 1 км, 5 км, 10,55 км, 21,1 км и 42,2 км. Также состоятся детские старты на 200 и 400 метров.
Впервые в рамках мероприятия пройдет марафонская эстафета: спортивные клубы и корпоративные команды поборются за кубок чемпионов.
До закрытия регистрации на псковский марафон Мехуборка 2024 остается 13 дней. «Успейте стать участником самого масштабного забега региона!» - призвали организаторы.
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