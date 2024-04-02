Спорт

Опубликован тайминг соревновательного дня псковского марафона Мехуборка-2024

Стал известен тайминг соревновательного дня псковского марафона Мехуборка-2024. О графике стартов и времени начала церемонии награждения Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Тайминг:

10:00 - старт марафона и эстафеты;

10:05 - старт 400 м;

10:20 - старт 200 м;

11:00 - старт 1 км;

11:30 - награждение победителей и призеров на детских дистанциях 200 м, 400 м и дистанции 1 км;

12:00 - старт 10,55 км и 21 км;

12:10 - старт 5 км;

15:00 - закрытие финиша;

15:00 - награждение победителей и призеров на дистанциях 5, 10,55, 21,1 и 42,2 км.

Напомним, что соревнования по бегу в рамках псковского марафона Мехуборка состоятся в областном центре 21 апреля. Более тысячи спортсменов из тридцати регионов страны примут участие в забеге. Любителям бега предложен выбор из пяти дистанций: 1 км, 5 км, 10,55 км, 21,1 км и 42,2 км. Также состоятся детские старты на 200 и 400 метров.

Впервые в рамках мероприятия пройдет марафонская эстафета: спортивные клубы и корпоративные команды поборются за кубок чемпионов.

До закрытия регистрации на псковский марафон Мехуборка 2024 остается 13 дней. «Успейте стать участником самого масштабного забега региона!» - призвали организаторы.

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