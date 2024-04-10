Спорт

Пилот из Армении подал заявку на великолукскую встречу воздухоплавателей

28-я Встреча воздухоплавателей в Великих Луках подтвердила свой статус международной. В этом году участие в соревнованиях планирует принять спортсмен из Армении Наири Барсегян, сообщает Telegram-канал «Воздухоплавание | Великие Луки».

Фото: Telegram-канал «Воздухоплавание | Великие Луки»

По положению Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках, иностранные пилоты могут участвовать в абсолютном международном зачете Кубка Дружбы и зачете Кубка города Великие Луки по воздухоплаванию. Для пилотесс список наград расширен специальным женским зачетом Кубка княгини Ольги. Для россиян же главным соревнованием будет чемпионат России по воздухоплавательному спорту, проводимый с санкции Федерации воздухоплавательного спорта России.

Команда 40-летнего армянского аэронавта Наири Барсегяна не в первый раз приедет соревноваться в Великие Луки и хороший имеет опыт состязаний в России.

Генеральным спонсором встречи воздухоплавателей выступает ПАО «Газпром». Мероприятие пройдет с 9 по 16 июня.