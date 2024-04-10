Лучшего игрока в «Тетрис» определили в Псковской области

Финальный этап чемпионата Псковской области по компьютерному спорту завершился 14 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации компьютерного спорта Псковской области.
Фото здесь и далее: Федерация компьютерного спорта Псковской области
Победителями и призерами чемпионата стали:
Организаторами мероприятия выступили комитет по спорту Псковской области, Федерация компьютерного спорта Псковской области
региональное «Движение Первых», детский технопарк «Кванториум Псков», а также Федерация гонок дронов Псковской области.
«Поздравляем победителей и пожелаем им удачи на чемпионате России по компьютерному спорту», - добавили в федерации.