Спорт

Лучшего игрока в «Тетрис» определили в Псковской области

Финальный этап чемпионата Псковской области по компьютерному спорту завершился 14 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации компьютерного спорта Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация компьютерного спорта Псковской области

Победителями и призерами чемпионата стали:

дисциплина Dota2 - 1 место команда Cyber luki, 2 место команда Not players, 3 место команда CCG.

дисциплина Counter-Strike: Global Offensive - 1 место команда M1x, 2 место команда «Псковские барсы», 3 место команда Chuspanteam.

дисциплина StarCraft 2: - 1 место Сергей Родионов, 2 место Максим Куркин, 3 место Ярослав Донец.

дисциплина Tekken 8 - 1 место Дмитрий Немов, 2 место Алексей Ковалевский, 3 место Вячеслав Алушков.

дисциплина «Тетрис» - 1 место Григорий Воробьёв, 2 место Дмитрий Фёдоров, 3 место Даниил Котляров.

дисциплина DCL - the game - 1 место Егор Абабков, 2 место Игорь Смирнов, 3 место Кирилл Васильев.

Организаторами мероприятия выступили комитет по спорту Псковской области, Федерация компьютерного спорта Псковской области

региональное «Движение Первых», детский технопарк «Кванториум Псков», а также Федерация гонок дронов Псковской области.

«Поздравляем победителей и пожелаем им удачи на чемпионате России по компьютерному спорту», - добавили в федерации.