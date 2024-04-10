Спорт

Треть участников марафона Мехуборка-2024 составляют псковичи

В этом году среди участников Псковского марафона Мехуборка больше всего жителей Псковской области. Об этом сообщили организаторы мероприятия на брифинге в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

По словам организаторов марафона, обычно «приезжих всегда было больше». «В этот раз 39% участников из Псковской области. Санкт-Петербург догоняет, оттуда 36% участников. Также на марафон приедут любители бега из Москвы, Новгорода, Ленинградской области и других субъектов Российской Федерации. Более 30 городов России участвуют», - отметил один из организаторов марафона Артур Екабсон.

При этом, по его словам, это «как раз не те люди, которые едут и участвуют во всём подряд». «У них быт выбор - в эти выходные только в Питере пять стартов, а по всей России - десятки. То есть, можно сказать с уверенностью, что их привлекает организация мероприятия в нашем городе».

По словам директора мероприятия Александра Кузьмина, на марафон приехал даже любитель бега из Якутии. Также в Псков летит участница из Челябинска.