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Спорт

Треть участников марафона Мехуборка-2024 составляют псковичи

16.04.2024 17:52|ПсковКомментариев: 0

В этом году среди участников Псковского марафона Мехуборка больше всего жителей Псковской области. Об этом сообщили организаторы мероприятия на брифинге в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

По словам организаторов марафона, обычно «приезжих всегда было больше». «В этот раз 39% участников из Псковской области. Санкт-Петербург догоняет, оттуда 36% участников. Также на марафон приедут любители бега из Москвы, Новгорода, Ленинградской области и других субъектов Российской Федерации. Более 30 городов России участвуют», - отметил один из организаторов марафона Артур Екабсон.

При этом, по его словам, это «как раз не те люди, которые едут и участвуют во всём подряд». «У них быт выбор - в эти выходные только в Питере пять стартов, а по всей России - десятки. То есть, можно сказать с уверенностью, что их привлекает организация мероприятия в нашем городе».

По словам директора мероприятия Александра Кузьмина, на марафон приехал даже любитель бега из Якутии. Также в Псков летит участница из Челябинска.

Теги: #марафон #Мехуборка
Источник: Псковская Лента Новостей
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