Спорт

Псковичей и гостей города приглашают на беговую экскурсию с чемпионами

Беговая экскурсия по кругу Псковского марафона Мехуборка состоится в Пскове 20 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия, псковичей и гостей города ждет пробежка с чемпионами: мастером спорта по биатлону, обладателем Кубка мира по биатлону, мастером спорта по спортивному ориентированию, тренером и спортивным комментатором Александром Кузьминым и чемпионом России по марафону-2022, шестикратным чемпионом России по горному бегу, победителем марафона «Белые ночи-2022» Русланом Хорошиловым.

«Каждую тренировку мы усердно работали над своей формой и приближались к главному старту весны - Псковскому марафону Мехуборка-2024. Все вместе мы заслужили особенный беговойPROРЫВ #183 - в эту субботу бежим вместе с чемпионами!» - отметили организаторы

Участники беговой экскурсии планируют преодолеть около 7 км в легком темпе 6'00-6'30 мин/км.

Сбор участников беговой экскурсии — в субботу 20 апреля в 12.45 в зоне выдачи стартовых пакетов на территории стадиона «Машиностроитель» (город Псков, улица Кузнецкая, дом №25А, манеж).