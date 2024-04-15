Спорт

Элитные спортсмены марафона Мехуборка поделились секретами питания перед стартами

Элитные спортсмены дистанций 42.2 км и 21.1 км Псковского марафона Мехуборка-2024 рассказали о питании перед стартами, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Большинство участников пресс-конференции в манеже стадиона «Машиностроитель» отметили, что их ужин накануне марафона будет обычным. «Ничего необычного: макароны, вареная картошка без мяса и соусов», - сообщила участница забега из Челябинской области, мастер спорта по скайраннингу и лёгкой атлетике, победительница Псковского марафона Мехуборка-2023 Антонина Юшина

Макароны и чай с бутербродом собирается съесть на ужин один из сильнейших спортсменов-любителей области, четырехкратный победитель Псковского марафона Мехуборка 2020-2023 на дистанции полумарафона Сергей Макаревич. Другой известный спортсмен-любитель региона, победитель Псковского марафона Мехуборка-2022 Эдуард Солнцев предпочитает есть перед соревнованиями картошку с курицей, мастер спорта России по легкой атлетике из Санкт-Петербурга Александр Павленин - печеный картофель с грибами.

«Я могу сказать по этому поводу, что не надо есть ничего необычного», - уверен серебряный призер Псковского марафона Мехуборка-2023, рекордсмен Ивановской области в часовом беге Виталий Логинов. По его словам, питание должно быть привычное, и тогда не будет никаких форс-мажоров.

А член сборной России по легкой атлетике, чемпион России по марафону в 2022 году, шестикратный чемпион России по горному бегу Руслан Хорошилов рекомендует есть не позднее 18.00-19.00- «чтобы пища успела перевариться и легко спалось».

Отметим, что 20 апреля, в преддверии главного соревновательного дня Псковского марафона Мехуборка, команда организаторов подготовила большую спортивно-развлекательную программу. Спортивный праздник начался с беговой экскурсии с Александром Кузьминым и Русланом Хорошиловым. Также организаторы представили маршруты, официальных пейсмейкеров забега и элитных спортсменов дистанций 42.2 км и 21.1 км. Завершился день экскурсией по Псковскому кремлю с гидом Анной Холмовой.