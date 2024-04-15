Спорт

«Урок футбола» провели для псковских школьников

Мастер-класс в рамках проекта «Футбол в школе» прошел в Псковской инженерно-лингвистическая гимназии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в образовательной организации.

Фото здесь и далее: Псковская инженерно-лингвистическая гимназия

Под руководством Германа Кравченко, который курирует данный проект в Псковской области, и учителя физкультуры Алексея Архипова, мастер-класс для учеников 4-го класса провели футболисты ФК «Псков» 2007 года рождения Владимир Макеев и Максим Кагазежев.

Для учащихся прошла насыщенная тренировка, отработка финтов и точной передачи мяча. В завершении мастер-класса состоялся футбольный матч, в котором приняли участие две команды мальчиков и две команды девочек.

«Благодаря программе "Футбол в школу", проводимой под эгидой Российского футбольного союза, появляется огромная заинтересованность детей к спорту, и в частности к футболу», - отметили организаторы.