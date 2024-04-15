Спорт

Псковичей приглашают установить свой рекорд в рамках акции ко дню победы

Псковичей приглашают принять участие во Всероссийской патриотической акции «Рекорд Победы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото: Виталий Дидыч/«ВКонтакте»

Суть акции заключается в том, что участникам необходимо отжаться от земли (от пола) столько раз сколько дней минуло со дня Победы в Великой Отечественной войне, тем самым отдав дань памяти героям нашей страны.

В 2024 году всем участникам акции предстоит выполнить 28855 раз и больше.

Рекорд отжиманий 2023 года в Пскове составил более 36000 раз.

Место проведения: Стадион «Машиностроитель». Регистрация участников начнется 9 мая в 11:00, начало в 12:00.

«Принять участие может любой желающий! Исключения для девушек: могут приседать вместо отжиманий!» - добавили организаторы.