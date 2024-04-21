Спорт

Память основателя псковской федерации кикбоксинга Валерия Дрогунова увековечат в Пскове

Установить мемориальную доску заслуженному тренеру России, основателю Псковской областной федерации кикбоксинга Валерию Дрогунову на здании спортивной школы «Мастер» предложили в Пскове. Соответствующий вопрос депутаты Псковской городской Думы рассмотрят на очередной 21-й сессии 26 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской Думы.

Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

Валерий Дрогунов – основоположник кикбоксинга в Псковской области и создатель спортивного клуба «Мастер». За свою тренерскую карьеру воспитал трех чемпионов мира по кикбоксингу, многократных победителей Кубков Европы и мира. В 2003 году за подготовку трех чемпионов мира по кикбоксингу ему было присвоено звание «Заслуженный тренер России».

С ходатайством об установке мемориальной доски Валерию Дрогунову обратилась Федерация кикбоксинга Псковской области. Она же выразила готовность взять на себя финансирование работ по изготовлению и установке памятной плиты.

Напомним, Валерий Дрогунов скоропостижно скончался 1 июня 2022 года на 62-м году жизни.