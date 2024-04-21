Спорт

Более тысячи участников финишировали на Псковском марафоне Мехуборка-2024

Более тысячи участников финишировали на Псковском марафоне Мехуборка-2024, об этом сообщил организатор мероприятия Александр Кузьмин в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

В прошлом году было 834 финишера. «С утра мы еще точного количества не знаем. Но менеджеры нам сказали, что уже зарегистрировано более тысячи финишировавших», - пояснил Александр Кузьмин.

Также были обновлены рекорды на марафонской и полумарафонской дистанции. «Удивлением была бронзовая награда псковича на марафоне. Это Эдуард Солнцев. Эдик - спортсмен-любитель. И он обошел многих профессионалов. Эта неожиданность главная», - отметил он.

Также, по словам Александра Кузьмина, борьба была и на полумарафоне. «На втором круге взял свое Руслан Хорошилов. Впервые после травмы он снова выиграл полумарафон», - рассказал он.