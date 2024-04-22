Спорт

Росгвардейцы завоевали призовые места в соревнованиях по самбо в Пскове

Росгвардейцы завоевали призовые места в соревнованиях в рамках спартакиады Псковского регионального отделения общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В турнире приняли участие коллективы физической культуры, представляющих правоохранительные органы и воинские части, которые дислоцируются на территории региона. Соревнования проходили в семи весовых категориях.

В ходе турнира спортсмены продемонстрировали мастерство ведения борьбы, все команды достойно представили свои подразделения. В результате упорной борьбы, росгвардейцы завоевали первые места в весовых категориях 64 кг и 79 кг. А также четыре вторых места и одно третье.

Победителей и призеров наградили медалями, кубками и грамотами.