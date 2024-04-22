14 медалей завоевали псковские гимнастки на первенстве СЗФО

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о секрете успеха «Славянского тура»

Росгвардейцы завоевали призовые места в соревнованиях по самбо в Пскове

Гордозор: Блошиный рынок и ремесленные ряды - возможна ли в Пскове своя «Уделка?»