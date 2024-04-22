14 медалей завоевали псковские гимнастки на первенстве СЗФО

Воздушные гимнастки представительницы Псковской области привезли 14 медалей с квалификационного первенства Северо-западного федерального округа. Чемпионат проходил в Санкт-Петербурге 27 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила тренер гимнасток Софья Колоскова.
Фото здесь и далее: Софья Колоскова
Псковички прошли отбор и поедут на Чемпионат России «Pole Sport Russia 2024».
Итоги чемпионата:
Дисциплина - Спортивный пилон:
- 1 место - Серафима Любых, малыши 6-8 лет, любители;
- 1 место- Виктория Калинина, дети 9-11 лет, любители;
- 3 место - Диана Крикун, юниоры 15-17 лет, любители;
- 1 место - Виктория Федотова, сеньоры 18-29 лет, любители;
- 1 место - Вероника Васильева, дети 9-11 лет, элита;
- 1 место - Софья Колоскова, сеньоры 18-29 лет, элита;
Дисциплина - Спортивное воздушное кольцо:
- 1 место - Софья Птицына, малыши 6-8 лет, любители;
- 1 место - Есения Любых, дети 9-11 лет, любители;
- 1 место - София Скляренко, дети 9-11 лет, элита.
Дисциплина- Артистический пилон:
- 2 место - София Ясвина, юниоры 15-17 лет, любители;
- 3 место- Виктория Мигунова, юниоры 15-17, любители;
- 1 место - Екатерина Семенцова, сеньоры 18-29 лет, любители;
- 2 место - Екатерина Иванова, сеньоры 18-29 лет, любители;
- 4 место - Анастасия Крикун, сеньоры 18-28 лет, любители (до призового места не хватило 0,2).
Дисциплина - Артистическое воздушное кольцо:
- 1 место - Софья Колоскова/ Ирина Ветрова, смешанные дуэты, полупрофессионалы.
Тренер команды - Софья Колоскова.